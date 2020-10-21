Son Dakika | Mardin'de terör örgütünün çukur eylemine katılan 6 kadın gözaltına alındı
21.10.2020 16:50
Bir son dakika haberine göre MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 2015-2016 yıllarında terör örgütü mensuplarının yaptığı çukur eylemine katıldıkları tespit edilen 6 kadın, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 2015-2016 yıllarında terör örgütü mensuplarının yaptığı çukur eylemine katıldıkları tespit edilen 6 kadın, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nusaybin ilçesinde 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK tarafından yapılan çukur eylemine katılanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, PKK'lı teröristlerle birlikte Nusaybin'deki çukur eylemine katılıp, teröristlere yardım sağladıkları tespit edilen 6 kadını düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alanın şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Avukata bıçakla saldırıp kör eden peruklu saldırgan, boşanma davasındaki müvekkilin kocası çıktı Koronavirüslü yolcu dayısının HES kodu ile seyahat etti, tüm otobüs karantinaya alındı Giresunspor, yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor'u 4-3 mağlup etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi