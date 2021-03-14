Son dakika! Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 SN 7169 plakalı otomobil ile 35 ADV 505 motosiklet, Dicle Mahallesi Yasemin Sokak'ta çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.