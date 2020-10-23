Son dakika: Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
23.10.2020 14:31
Son dakika haberler: Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu İlkadım Mahallesi'nde 2 kişinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiği bilgisine ulaşıldı.
Narkotik köpeği "Cesur" ve "Sabuh" ile yapılan aramada, ev ve bahçede 1 kilo 982 gram kubar esrar ile 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan D.T. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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