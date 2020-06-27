Son dakika... Mardin'e İHA'larla yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu - Son Dakika

Son dakika... Mardin'e İHA'larla yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu

Son dakika haberlerine göre Mardin'de Mardin İl Jandarma Komutanlığınca İHA destekli yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu.

Mardin'de Mardin İl Jandarma Komutanlığınca İHA destekli yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu.


Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, sözde Gap-Rıha kırsalında İHA'ların desteği ile yapılan arazi taraması esnasında kameralara takılan bir şahsın üzerinde sırt çantalı, silahlı olduğunun tespit edilmesine üzerine bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Mardin Şanlıurfa sınırında Yenidardağan Mahallesi kırsalında temas kurulan ve bölücü terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen şahsa "teslim ol" çağrısı üzerine terörist, çağrıya uyarak silahı ile birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan bölücü terör örgütü mensubunun yapılan sorgulamasında, Zana Mardin kod adlı Zilan Demir olduğu sözde Bagok kırsalında mayın ve bombacı olarak görev yaptığı ve yapılan üst aramasında teröristle birlikte 1 adet AKS-47 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 3 adet şarjör, 90 adet 5,56 milimetre çapında mühimmat ile yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi. - MARDİN

Jandarma, Komando, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Mardin'e İHA'larla yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu - Son Dakika
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