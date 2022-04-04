Mardin Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Karabulut beraberindeki teşkilat mensupları ile Valilikte Vali Demirtaş ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Demirtaş, Emniyet Teşkilatının vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yaptığını söyledi.

Polis teşkilatının kentte büyük başarılara imza attığını ifade eden Demirtaş, teşkilatı daha ileriye taşıyacak her adımı desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Demirtaş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, teşkilat mensuplarına görevlerinde başarı diledi.