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Son dakika! Mardin merkezli PKK operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Mardin merkezli PKK operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

15.02.2022 20:07
Son dakika! Mardin merkezli PKK operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Mardin merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerince terör örgütü PKK/KCK, PYD/ YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Mardin merkezli İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonda 33 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adres ve üstlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve tüfeğe ait çok sayıda fişek, 870 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, örgütsel kitap, bez parçası, fotoğraf ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Cumhuriyet, Mardin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Mardin merkezli PKK operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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