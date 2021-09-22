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Son dakika... Mardin Valisi Demirtaş, kentteki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Mardin Valisi Demirtaş, kentteki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi Açıklaması

22.09.2021 17:49
Son dakika... Mardin Valisi Demirtaş, kentteki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, göreve başladıkları günden bu yana hayata geçirdikleri 52 projeyle 485 milyon yatırım yaptıklarını söyledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, göreve başladıkları günden bu yana hayata geçirdikleri 52 projeyle 485 milyon yatırım yaptıklarını söyledi.

Demirtaş, Atatürk Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerini aktardı.

Mardin'de göreve geldikleri ilk günden itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin, halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen bir anlayışla çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini kaydeden Demirtaş, şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik anlayışıyla tüm kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesine gayret gösterdiklerini vurguladı.

Belediyenin bütçesine giren her bir kuruşta vatandaşın hakkını gözettiklerini aktaran Demirtaş, şunları söyledi:

"Mardin'imizde insana dokunan hizmetler ve projeler üreten, sosyal belediyecilik anlayışıyla, erişilmeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir vatandaş bırakmamaya çaba sarf ediyoruz. Ayrıca, Mezopotamya Ovası'na hakim konumu, gastronomisi, zengin tarihi, doğal güzellikleri, kültürel ve turistik değerlerinin yanı sıra tarım ve ticarette de bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkıları olan bir kent olduğumuzu biliyoruz. Potansiyelimizi daha da arttırarak, ilimizi cazibe merkezi haline getirmek ve markalaştırmak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz."

Mardin'in coğrafyasına, tarihine, insanına, ruhuna uygun, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla sivil toplum kuruluşluları, muhtar ve kanat önderlerini ciddi bir paydaş olarak gördüklerini ifade eden Demirtaş, projelerini henüz olgunlaşma aşamasında iken çalışmalara onları da dahil etmek istediklerinin altını çizdi.

- "Bugüne kadar 52 projede 485 milyon yatırım yapmışız"

Mahmut Demirtaş, göreve başladıktan sonra yaptıkları ihalelerin tamamını şeffaf bir şekilde elektronik ortamda açık ihale usulü ile gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şeffaf olduğu için bunları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bundan sonra benimseyeceğimiz devam ettireceğimiz sistemde bu şekilde olacak. Bizim hesap vermemiz lazım hem milletimize hem de devletin kurumlarına. Onun için şeffaf olacağız. Mardin genelinde 13 milyar 105 milyon 644 bin lira civarında bir yatırım projelerimiz var. Toplam 518 projemiz var. Bugüne kadar ihalesini yaptığımız 45 yatırımımız var. Bunlardan 19 tanesini tamamladık, geri kalanı devam ediyor. İhale sürecinde ise 8 yatırımımız var. Her hafta 2-3 projemizi ihale sürecine hazır hale getiriyoruz. Bugüne kadar 52 projede 485 milyon yatırım yapmışız."

"Bu sene 800 kilometre asfalt yapmayı hedefliyoruz"

Özellikle altyapı ve içme suyu çalışmalarına ağırlık verdiklerinin dile getiren Demirtaş, birkaç yıl içinde artık böyle bir sorun ile karşılaşmamayı planladıklarını anlattı.

Demirtaş, yol çalışmalarında da önemli noktalara ulaştıklarını berterek, "Şimdiye kadar 639 kilometre asfalt yaptık. Yaklaşık 80 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım yaptık. Bir taraftan şehir merkezimizde BSK çalışması devam diyor bir taraftan da köylerimizde sathi kaplamalar devam ediyor. Bu sene 800 kilometre asfalt yapmayı hedefliyoruz. İlçe merkezlerindeki BSK da hiç bozuk yer kalmayacak." dedi.

Demirtaş daha sonra toplantıya katılanların sorularını cevapladı.

Son dakika... Mardin Valisi Demirtaş, kentteki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi Açıklaması
Son dakika... Mardin Valisi Demirtaş, kentteki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi Açıklaması
Son dakika... Mardin Valisi Demirtaş, kentteki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi Açıklaması
Son dakika... Mardin Valisi Demirtaş, kentteki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi Açıklaması

Mahmut Demirtaş, Yatırım, Mardin, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Mardin Valisi Demirtaş, kentteki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Mardin Valisi Demirtaş, kentteki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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