Son Dakika | Mardin Valisi Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Son Dakika | Mardin Valisi Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

07.04.2022 21:16
Son Dakika | Mardin Valisi Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Son dakika haberleri: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, tarafından bir otelde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, ilahiler seslendirildi.

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine değindi.

Şehitlerin emaneti ve gözlerini kırpmadan vatan uğrunda çarpışan gazilerle bir araya gelmenin onurunu yaşadığını kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerinin ve gazilerimizin hayatın her alanında hiçbir konuda mağduriyet yaşamamaları, hayatlarını en iyi şekilde idame ettirmeleri için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Sizlerle ilgili her meseleyi ve sizlerin taleplerini kendi meselemiz bilip, yakından takip ediyoruz. Kendinizi yalnız hissetmemeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizlerin derdine derman olmak, sıkıntılarınıza çözüm üretmek, sevinçlerinize paylaşmak bizim asli görevimizdir. Biliniz ki bu toprakları bizlere vatan yapanlara, onların yakınlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur."

Demirtaş, şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini, gazilere minnet ve şükranlarını sunduğunu aktardı.

Programa, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve aileleri katıldı.

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Mahmut Demirtaş, Mardin, Vatan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mardin Valisi Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika


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