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Trabzonspor, 54 yıllık tarihinde 154 yabancı oyuncu kadrosuna kattı - Son Dakika

Trabzonspor, 54 yıllık tarihinde 154 yabancı oyuncu kadrosuna kattı

09.06.2021 10:11
Trabzonspor, 54 yıllık tarihinde 154 yabancı oyuncu kadrosuna kattı, System.String[]

Trabzonspor, dün kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Marek Hamsik ile 54 yıllık tarihindeki 154. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Trabzonspor, dün kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Marek Hamsik ile 54 yıllık tarihindeki 154. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, ilk olarak İtalya'nın Parma Kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibi, Marek Hamsik ile bu sezon 3. transferini gerçekleştirdi.

Slovaklar ikinci sırada

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, 18 futbolcu ile Brezilyalı olurken, bu oyuncuları 8 futbolcu ile Slovaklar takip etti.

Marek Hamsik transferiyle 8. kez Slovak bir futbolcu ile anlaşan Karadeniz ekibi, Belçika'dan 7, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'den 5'er oyuncuyu renklerine bağladı.

Ahmet Ağaoğlu, 30 yabancı oyuncu transfer etti

Bordo-mavili kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, 3 yıllık dönemde 30 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Ağaoğlu döneminde Amiri, Hosseini (İran), Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya), Ekuban (Gana), Andjusic (Bosna Hersek), Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Ie (Portekiz) Sörloth, Trondsen (Norveç), Sturridge, Lewis Baker (İngiltere), Manuel da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio, Peres (Brezilya), Plaza (Ekvador), Afobe (Kongo), Diabate (Mali), Djaniny (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas (Yunanistan), Gervinho (Fildişi Sahili) ve Marek Hamsik ile sözleşme imzalandı.

Trabzonspor, 54 yıllık tarihinde 154 yabancı oyuncu kadrosuna kattı

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Slovakya, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, 54 yıllık tarihinde 154 yabancı oyuncu kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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