Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga transferinin ardından dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'yi de kadrosuna kattı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yıldız golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sancak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır, ADS ye ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı - Son Dakika Spor