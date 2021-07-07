Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı

Dünyaca ünlü golcüye imza attırmak hiç kolay olmadı! İşte Balotelli'nin maliyeti

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga transferinin ardından dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'yi de kadrosuna kattı.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yıldız golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sancak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır, ADS ye ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.