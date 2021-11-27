ADANA'da market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf Kayalı iş yerlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda baba ve oğul da kimliği belirsiz saldırgana silahla karşılık verirken olayda Yakup Kayalı hafif yaralandı.

Olay, 9 Kasım saat 18.40 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Yakup Kayalı'ya ait markette meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf Kayalı akşam iş yerlerinde malzemeleri raflara dizmeye başlıyor. Bu sırada yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi dükkana girerek tezgahın arkasında ayakta duran baba Yakup Kayalı'ya tabancayla ateş açıp kaçtı. Saldırıya uğrayan Yusuf Kayalı da tabancasını çekerek kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif şekilde yaralanan Yakup Kayalı götürüldüğü hastanede ayakta tedavi edildi. Baba ile oğlunun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.