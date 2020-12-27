Son dakika haber! MARKET SOYGUNCUSU İKİ KARDEŞ KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haber! MARKET SOYGUNCUSU İKİ KARDEŞ KAMERADA

27.12.2020 10:10
Son dakika haber! MARKET SOYGUNCUSU İKİ KARDEŞ KAMERADA, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHAİSTANBUL'da kar maskesi takarak çok sayıda silahlı market soygunu gerçekleştiren iki kardeş polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHAİSTANBUL'da  kar maskesi takarak çok sayıda silahlı market soygunu gerçekleştiren iki kardeş polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin soygun yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta 23 Aralık 2020 tarihinde bir kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli iki şahıs içerde bulunan altınları gasp etmeye çalıştı. Ancak işyeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheliler gasp olayını gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYEREK ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilere kaçtıkları güzergah boyunca izledi. Şüphelilerin kaçtıkları bölgede yapılan sokak çalışması sonucu şüphelilerin Hekim S.(21) ile 15 yaşındaki kardeşi İ.S. olduğu tespit edildi. Şüpheliler önceki gün yapılan baskınla gözaltına alındı. Daha önceden 7 kere polis tarafından gözaltına alınan Hekim S.'nin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılırken, yaşı küçük olduğu için kardeşi İ.S. Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILARPolis soruşturması sonucu iki kardeşin adeta bir suç makinesi oldukları ortaya çıktı. İki kardeşin daha önceden bir çok kez silahlı market soygunu yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yaklaşık bir ay içinde 5 markete girerek içerde bulunan çalışanları etkisiz hale getirerek kasada bulunan paraları alarak kaçtıkları öğrenildi.

TUTUKLANDILARPoliste yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen  şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: ---------------------Şüphelilerin soygun yaptıkları anlardan güvenlik kamera görüntüleri

-Şüpheli Hekim S.'nin adliyeye sevki


Son dakika haber! MARKET SOYGUNCUSU İKİ KARDEŞ KAMERADA
Son dakika haber! MARKET SOYGUNCUSU İKİ KARDEŞ KAMERADA
Son dakika haber! MARKET SOYGUNCUSU İKİ KARDEŞ KAMERADA
Son dakika haber! MARKET SOYGUNCUSU İKİ KARDEŞ KAMERADA
Son dakika haber! MARKET SOYGUNCUSU İKİ KARDEŞ KAMERADA
Son dakika haber! MARKET SOYGUNCUSU İKİ KARDEŞ KAMERADA
Son dakika haber! MARKET SOYGUNCUSU İKİ KARDEŞ KAMERADA
Son dakika haber! MARKET SOYGUNCUSU İKİ KARDEŞ KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! MARKET SOYGUNCUSU İKİ KARDEŞ KAMERADA - Son Dakika


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