Marketin havalandırma boşluğuna giren kedi kurtarıldı - Son Dakika

Marketin havalandırma boşluğuna giren kedi kurtarıldı
KİLİS - Kilis'te, bir marketin havalandırma boşluğuna giren kedi itfaiyenin başarılı operasyonu sonucu düştüğü yerden çıkarıldı.
Kilis'te Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir market zincirine ait marketin havalandırma boşluğuna giren yavru kedinin sesini çalışanların duyması üzerine itfaiye ekiplerini bildirdi. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu kedi girdiği havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Kedinin belediye veterinerliğine teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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