Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak - Son Dakika
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
32 dakika önce
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Marketlerde ve eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Parayla maske satılmayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:22
Son Dakika Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz