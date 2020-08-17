Son Dakika: Marmara Depremi'nin 21. yılı - Son Dakika

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım , İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Osman Toprak , siyasi partilerin ilçe başkanları ile depremde yakınlarını kaybeden aileler ve vatandaşlar katıldı.

Depremde, 164 kişinin hayatını kaybettiği ilçede, deprem şehitliğinin bulunduğu mezarlıkta gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. yılında, Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde deprem şehitleri anıldı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 14:43

Kaynak: AA

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