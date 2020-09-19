Marmaris doğasıyla dünya rallisinde görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Marmaris doğasıyla dünya rallisinde görsel şölen sunuyor

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Marmaris'te gerçekleştirilen 5. ayağı Türkiye Rallisi'nin Marmaris ve Datça etaplarında direksiyon sallayan pilotlar, yeşil ve mavinin iç içe geçtiği parkurlarda sürüş keyfi yayıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Marmaris'te gerçekleştirilen 5. ayağı Türkiye Rallisi'nin Marmaris ve Datça etaplarında direksiyon sallayan pilotlar, yeşil ve mavinin iç içe geçtiği parkurlarda sürüş keyfi yayıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde düzenlenen şampiyonada dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatıyor.

Büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın üçüncü kez gururunu yaşayan Marmaris, dünyanın en hızlı pilotlarını özenle hazırlanan etaplarda ağırlıyor.

Türkiye Rallisi, 707 kilometrelik parkurda 12 özel etapta pilotların zamana karşı büyük rekabetine sahne oluyor.

Şampiyonayı özel yat ve teknelerden takip ediyorlar

Yarışların bu yılki bölümünde Datça-Kızlan-Yeşilbelde, İçmeler etaplarında yerli ve yabancı turistler, deniz manzaralı, iniş, çıkış ve atlama parkurları ile sert virajların olduğu etapları takip ediyor.

Dünyaca ünlü pilotlar, görsel şölen sunan etaplarda orman içinde birbirini takip eden atlama noktalarıyla, deniz kenarlarındaki zorlu virajlarıyla izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

Datça ve Yeşilbelde etaplarını yine çok sayıda izleyici, özel yat ve teknelerden takip ediyor.

Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da ilk iki yarışına ev sahipliği yapan ralli, 155 televizyon kanalından canlı yayımlarla tüm dünyaya ulaştırılıyor.

Pilotlar manzaraya ve pistlere hayran kalıyor

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, organizasyonun canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaştığını, bu sayede Türkiye'yi tanıttıklarını söyledi.

Rallinin ülkede sportif organizasyon kalitesini artırdığını vurgulayan Üçlertoprağı, "Dünyanın cennet köşesi Marmaris ve Datça parkurlarında sürüş yapan pilotlar, manzaraya ve pistlere hayran kalıyor. Bu güzellikler aynı zamanda helikopterden çekilen görüntülerle dünyanın bir çok köşesine ulaşıyor. Buraları izleyenler de bölgeye hayran kalıyor." dedi.

Marmaris doğasıyla dünya rallisinde görsel şölen sunuyor

Marmaris, Türkiye, Ralli, Datça, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Marmaris doğasıyla dünya rallisinde görsel şölen sunuyor - Son Dakika Spor

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