Son dakika gündem: Marmaris'in "alev savaşçıları" olası yangınlara karadan ve havadan hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Marmaris'in "alev savaşçıları" olası yangınlara karadan ve havadan hazır

10.05.2022 15:00

Edinilen son dakika haberine göre Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce arazöz ve yangın söndürme ekipleri ile gönüllülere yönelik düzenlenen işbaşı eğitiminin Marmaris ayağı sona erdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce arazöz ve yangın söndürme ekipleri ile gönüllülere yönelik düzenlenen işbaşı eğitiminin Marmaris ayağı sona erdi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda verilen eğitime, "alev savaşçıları" şeklinde tabir edilen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapacak arazöz ve yangın söndürme ekipleri ile Marmaris ve Datça'dan gönüllüler katıldı.

Eğitimin ardından ekipler arasında hortum serme ve hortum ucuna en erken suyu verme yarışması yapıldı. 300 metre hortumu en erken seren ve arazözden hortum ucuna en erken suyu veren ekip ödüllendirildi.

Hortum yarışmasından sonra senaryo gereği yangın ihbarı verildi. Arazöz ve yangın söndürme ekipleri alevlere müdahale ederken, bir yangın söndürme helikopteri su havuzundan aldığı suyla yangını söndürdü.

"Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamamlandı"

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarıyla mücadelede görevli ekiplerin yanı sıra bu yıl Marmaris ve Datça'dan gönüllülerin de işbaşı eğitiminden geçirildiğini belirterek, hem kara hem de hava güçleriyle olası orman yangınlarına karşı hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yaprak, "Orman Bölge Müdürlüğü personelimizin işbaşı eğitimlerini uygulamalı olarak Marmaris'te gerçekleştiriyoruz. Burada 11 araröz, 4 su ikmal aracı, 150 personelimiz ve 70 gönüllümüzle beraber eğitimlerimizi yaptık." dedi.

Yangına her yıl daha etkin ve daha erken müdahale etmeyi amaçladıklarını aktaran Yaprak, bu eğitimler sayesinde her yıl daha iyiye gittiklerini dile getirdi.

Orman yangınlarına karşı karadan ve havadan mücadele verdiklerini belirten Yaprak, şu bilgileri paylaştı:

"Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede 1242 işçi, 98 arazöz, 34 su tankeri, 53 ilk müdahale aracı, 14 dozer, 14 greyder, 6 treyler, 58 yangın gözetleme kulesi ve 364 yangın havuzu ile yangınla mücadele yapacağız. Bölge olarak hava unsurlarımız da hazır. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 5 helikopter, 2 adet 15 ton su atabilen helikopter, 2 gece görüşlü helikopter, 4 uçak ve 2 İHA hava gücünü oluşturuyor."

Bölge Müdürlüğü bünyesinde işbaşı eğitimlerinin diğer işletme müdürlüklerinde cuma gününe kadar tamamlanacağı bildirildi.

Son dakika gündem: Marmaris'in alev savaşçıları olası yangınlara karadan ve havadan hazır
Son dakika gündem: Marmaris'in alev savaşçıları olası yangınlara karadan ve havadan hazır
Son dakika gündem: Marmaris'in alev savaşçıları olası yangınlara karadan ve havadan hazır
Son dakika gündem: Marmaris'in alev savaşçıları olası yangınlara karadan ve havadan hazır
Son dakika gündem: Marmaris'in alev savaşçıları olası yangınlara karadan ve havadan hazır

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: İÇME SUYU DOLUM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Son dakika gündem: İÇME SUYU DOLUM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Son dakika gündem: Park halindeki araçta yangın çıktı Son dakika gündem: Park halindeki araçta yangın çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Marmaris'in 'alev savaşçıları' olası yangınlara karadan ve havadan hazır - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:18 Karadeniz gazı için tarih verildi! İlk üretim 2023'te başlayacak
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:41 Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 22:10:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Marmaris'in "alev savaşçıları" olası yangınlara karadan ve havadan hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement