Son dakika... Marmaris'te itfaiye aracı devrildi

Son dakika haber: - Marmaris'te itfaiye aracı devrildi Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınları ile mücadelede bulunan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 orman personeli yaralandı.

- Marmaris'te itfaiye aracı devrildi MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınları ile mücadelede bulunan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 orman personeli yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracının Hisarönü Mahallesi Delikyol mevkiinde şarampole yuvarlanması sonucunda 4 orman personeli hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken, diğer 2'si ise müşahede altına alındıktan sonra taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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