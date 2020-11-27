Son dakika haberi! Marmaris'te "şok uygulama" yapıldı - Son Dakika

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris ilçesinde 150 polis ve dronla eş zamanlı "şok uygulama" gerçekleştirdi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünün, 40 ekip ve 150 personelin katılımıyla yaptığı uygulamada, 20.00 - 22.00 saatlerinde ilçenin giriş ve çıkışları ile işlek meydanlarında denetim gerçekleştirildi.

Uygulamada bin 50 kişi, 500 araç ve 10 iş yeri kontrol edildi, aranan 5 kişi yakalandı.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayanlara idari işlem yapılan uygulamada, kurallara uymayan sürücülere 30 bin lira idari para cezası kesildi 10 araç trafikten men edildi.

Polis kameralarına yansıyan uygulamada, 20 gram esrar maddesi de ele geçirildi. Uygulama dronlarla kayıt edildi.