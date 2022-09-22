Son dakika haberi! MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 7 PERSONEL VE 2 VATANDAŞ ETKİLENDİ

Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı (3)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Marmaris'in Yalancıboğaz mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında çıkan ve 19 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınında, 7 personel ile 2 vatandaşın etkilendiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 14 uçak, 36 helikopter, 398 araç ve 1597 personel ile sürdürülmektedir. Yangından 7 personel ve 2 vatandaş etkilenmiş olup, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir" denildi.

ARI KOVANLARININ BULUNDUĞU ALAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ardından bölgede yapılan incelemeler sonucu bölgede arıcılık yapan ve dün gözaltına alınan M.Y.'ye (85) ait arı kovanlarının bulunduğu bölge, DHA ekibi tarafından görüntülendi. Arıcılık yapan M.Y.'nin kovanların hemen önünde yaktığı közlerin önce arı kovanlarını tutuşturduğu, kovanlardaki alevlerin de hemen arkadaki ormana sıçradığı iddia edildi. Yangın sırasında kovanlardan 3'ünün yandığı görüldü.

YANGINDAN KAÇAN DOMUZLAR OTELE SIĞINDI

Öte yandan, yangında doğada yaşayan hayvanlar da etkilendi. Orman yangınından kaçan 7'si yavru 14 domuz, Yalancıboğaz'daki bir otelin sınırlarına girdi. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, domuzların beslenebilmesi için alana ekmek bıraktı. Domuzların otel bölgesinden ayrılmaması dikkat çekti.