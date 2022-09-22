ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Marmaris yangınının ardından yürütülen incelemeler sonucu bölgede arıcılık yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Y. (85), jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. M.Y., jandarmadaki ifadesinde, yangını kendisinin çıkarmadığını söyleyip, suçlamaları kabul etmedi.Öte yandan M.Y.'nin, yangın sırasında alevleri söndürmeye çalışırken ellerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı (4) - Son Dakika