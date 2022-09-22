Son Dakika | Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı (4) - Son Dakika
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Son Dakika | Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı (4)

22.09.2022 13:25
Son Dakika | Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı (4)

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİMarmaris yangınının ardından yürütülen incelemeler sonucu bölgede arıcılık yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Y. (85), jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Marmaris yangınının ardından yürütülen incelemeler sonucu bölgede arıcılık yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Y. (85), jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. M.Y., jandarmadaki ifadesinde, yangını kendisinin çıkarmadığını söyleyip, suçlamaları kabul etmedi.

Öte yandan M.Y.'nin, yangın sırasında alevleri söndürmeye çalışırken ellerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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1 İHA, 34 helikopter ve 14 uçak! Marmaris yangını tam 19 saat sonra kontrol altına alındı 1 İHA, 34 helikopter ve 14 uçak! Marmaris yangını tam 19 saat sonra kontrol altına alındı Son dakika haberi! MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 7 PERSONEL VE 2 VATANDAŞ ETKİLENDİ Son dakika haberi! MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 7 PERSONEL VE 2 VATANDAŞ ETKİLENDİ
Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı (4) - Son Dakika
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