Son dakika: Marmaris'teki orman yangınına 1489 kamu çalışanı müdahale ediyor - Son Dakika
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Son dakika: Marmaris'teki orman yangınına 1489 kamu çalışanı müdahale ediyor

22.06.2022 00:43
Son dakika: Marmaris'teki orman yangınına 1489 kamu çalışanı müdahale ediyor

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 1489 kamu çalışanının müdahale ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 1489 kamu çalışanının müdahale ettiğini bildirdi.

Kirişci, Marmaris'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin (OGM), Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 20.02'de başlayan yangına 8 dakikada müdahale ettiğini belirtti.

Yangına 688'i OGM personeli olmak üzere 1489 kamu çalışanının müdahale ettiğini aktaran Kirişci, müdahalede, 172'si arazöz olmak üzere 362 araç, 17'si OGM'ye ait 39 iş makinasının görev yaptığını ifade etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Marmaris'teki orman yangınına 1489 kamu çalışanı müdahale ediyor - Son Dakika

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