Yangına 688'i OGM personeli olmak üzere 1489 kamu çalışanının müdahale ettiğini aktaran Kirişci, müdahalede, 172'si arazöz olmak üzere 362 araç, 17'si OGM'ye ait 39 iş makinasının görev yaptığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor

Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Marmaris'teki orman yangınına 1489 kamu çalışanı müdahale ediyor - Son Dakika

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