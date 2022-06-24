Son dakika haberleri! Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı (2)

24.06.2022 12:51

Son dakika haber: Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının şüphelisi, tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının şüphelisi, tutuklandı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında yakalanan 34 yaşındaki S.A, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Marmaris'teki yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma kapsamında çok sayıda kamera kaydını, fotokapanları ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, şüpheli görülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatmış ve zanlı, dün saat 16.30'da Bördübet Saklıkoy mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu. Alkollü olduğu belirlenen S.A. gözaltına alınırken, saklandığı yerdeki ağaçlık alanda 2 benzin bidonu ele geçirilmişti.

Şüpheli S.A'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği, ayrıca şüphelinin ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtilmişti.

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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika
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