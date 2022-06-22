Muğla Büyükşehir Ekipleri, Marmaris Yangınına Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Ekipleri, Marmaris Yangınına Müdahale Ediyor

22.06.2022 12:37
Muğla Büyükşehir Ekipleri, Marmaris Yangınına Müdahale Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün Marmaris Bördübet mevkiinde başlayan ve hızla büyüyen orman yangınının kontrol altına alınması için müdahaleye devam ediyor. Yangın hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için tüm önlemeleri aldıklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün Marmaris Bördübet mevkiinde başlayan ve hızla büyüyen orman yangınının kontrol altına alınması için müdahaleye devam ediyor. Yangın hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için tüm önlemeleri aldıklarını belirtti.

Dün gece saat 20.00 sıralarında, Marmaris Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Bördübet mevkiinde başlayan yangın; Değirmenyanı, Çubucak, Okluk Koyu ve Hisarönü bölgesine doğru ilerlemeye devam etti. Yangına ilk andan itibaren müdahale eden Büyükşehir ekipleri; 199 personel, 50 iş makinesi, 17 itfaiye aracı ve 34 hizmet aracı ile aktif görev alıyor. 50'nin üzerinde personel, yerleşim alanlarının tahliye edilmesi ihtimaline karşın 17 otobüs; gerekli görülmesi halinde kullanılmak üzereyse onlarca TIR, tanker ve iş makinesi teyakkuz halinde bekletiliyor.

"YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMAMASI İÇİN TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK"

Yangının başlamasıyla birlikte Marmaris'e giden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı. Osman Gürün, çalışmaları yerinde inceleyerek açıklama yaptı. Gürün, Büyükşehir Belediyesi olarak yangının yerleşim alanlarına sıçramaması konusunda yetkili olduklarını vurgulayarak, gereken tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Gece müdahalesinin uygun hava aracı olmaması sebebiyle yapılamadığını ve sabahın erken saatlerinde hava müdahalesinin hızlandığını vurgulayan Gürün, şunları söyledi:

"Karadan yapılan müdahalede yolun dar olması nedeniyle genişletme çalışmaları yapılarak yoğun bir mücadele gösterildi. Havanın kararmasıyla birlikte gece müdahalesi yapabilecek donanımda uçak ve helikopter bulunmadığı için sabahın erken saatlerinden itibaren uçak ve helikopterle söndürme çalışmaları hız kazandı. Bizim büyükşehir belediyesi olarak öncelikli görevimiz yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek olduğu için bu kapsamda, gereken tüm önlemleri aldık. Ancak orman ekiplerimizle birlikte koordineli olarak hem araç hem personel hem de diğer tüm konularda birlikte çalışıyor, gerekli desteği veriyoruz. Özellikle itfaiye araç gereci olarak hiçbir zafiyetimiz yok. Diğer bölgelerde de çıkabilecek yangınlara karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm ekip ve ekipmanlarımızla buradayız. Ayrıca; İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Antalya'dan araç sevkiyatı oldu. Araç gereç ve personel olarak yeterli durumdayız ancak tek sıkıntı gece müdahale yapılamaması. Burada mücadele eden başta itfaiye erlerine ve görev alan herkese teşekkür ederim."

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Türk Kızılaydan Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek Türk Kızılaydan Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek Aydın Büyükşehir ekipleri Marmaris yangınına destek için yola çıktı Aydın Büyükşehir ekipleri Marmaris yangınına destek için yola çıktı
Kaynak: ANKA

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