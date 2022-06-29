Son dakika... Marmaris yangınından dönen ekip Afyonkarahisar'da kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Marmaris yangınından dönen ekip Afyonkarahisar'da kaza yaptı

29.06.2022 10:59
Son dakika... Marmaris yangınından dönen ekip Afyonkarahisar'da kaza yaptı

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale için giden Kayseri Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 kişilik ekip, dönüş yolunda Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaza yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale için giden Kayseri Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 kişilik ekip, dönüş yolunda Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaza yaptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmaris'te meydana gelen orman yangınına müdahale için geçtiğimiz hafta yangın söndürme çalışmalarına katılan Kayseri Orman İşlet Müdürlüğünden bir ekip, dönüş yolunda Dinar ilçesinde kaza yaptı. Yangın söndürme aracının önüne köpek çıkması sonucu, sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapmasıyla araç şarampole devrildi. Kazada yangın söndürme ekibinden 4 kişi yaralandı. Yaralılar Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı orman söndürme personellerinin durumunun iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç, ANDA Kayseri ekibini ağırladı Başkan Büyükkılıç, ANDA Kayseri ekibini ağırladı Kayseri Ticaret Borsası Kayseri Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Karahisar, Marmaris, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Marmaris yangınından dönen ekip Afyonkarahisar'da kaza yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:07 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru tarihi belli oldu!
10:50 Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
10:33 Adana'nın ünlü tatlıcısı Kadayıfçı Olcay'ı kurşuna dizen katilin ilk vukuatı değilmiş! Ağabeyini de pompalı tüfekle öldürmüş
10:25 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor
10:09 Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 11:15:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Marmaris yangınından dönen ekip Afyonkarahisar'da kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement