Kaza, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmaris'te meydana gelen orman yangınına müdahale için geçtiğimiz hafta yangın söndürme çalışmalarına katılan Kayseri Orman İşlet Müdürlüğünden bir ekip, dönüş yolunda Dinar ilçesinde kaza yaptı. Yangın söndürme aracının önüne köpek çıkması sonucu, sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapmasıyla araç şarampole devrildi. Kazada yangın söndürme ekibinden 4 kişi yaralandı. Yaralılar Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı orman söndürme personellerinin durumunun iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Marmaris, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Marmaris yangınından dönen ekip Afyonkarahisar'da kaza yaptı - Son Dakika

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