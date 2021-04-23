Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu

Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık vurgunla yurt dışına kaçtığı iddiası sonrası Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), kripto para platformu Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan bütün hesaplarına dün itibarıyla bloke koymuştu.

HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Thodex'in ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası da iflasın eşiğinde olduğunu belirterek faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirketin yaptığı yazılı açıklama sonrası MASAK, Thodex'in ardından Vebitcoin hakkında da inceleme başlattı. İnceleme kapsamında şirketin banka hesaplarına da bloke koydu.

"EN YAKINDA SÜREDE BİLGİLENDİRECEĞİZ"

Öte yandan Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası iflasın eşiğinde olduğunu belirterek yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.