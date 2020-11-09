TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimler sırasında maske takmadığı için hakkında tutanak tutulmak isteyen N.C., üzerinde kimliğinin olmadığını söyledi. Polisin emniyete davet ettiği N.C., kimliğini çıkarıp, "900 lira ceza yazılmasından korktum. Kimliğim yanımda yok dedim ama emniyete davet edilince cezanın artacağını düşündüm" dedi.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kahvehane, toplu taşıma, park ve umuma açık işletmelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Polis ekipleri cadde ve ara sokaklarda yapılan denetimde vatandaşlara sık sık salgın tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu. Ekipler sokak sokak gezerek tüm uyarılara rağmen maske kuralına uymayan 18 kişiye 900'er lira ceza yazdı.

Denetim sırasında kahvehanede maske takmadığı için hakkında tutanak tutulup, idari para cezası uygulamak için polis ekipleri, N.C.'den kimliğini istedi. N.C. de polis ekiplerine kimliğinin üzerinde olmadığını, evde olduğunu söyledi. Ekipler kimlik tespiti için N.C.'yi emniyete davet etti. Kahvehaneden dışarı çıkan N.C. polis aracına giderken polise, "900 lira ceza yazılmasından korktum. Kimliğim yanımda yok dedim ama emniyete davet edilince cezanın artacağını düşündüm" dedi. Kimliğini cüzdanından çıkartıp, polis ekiplerine veren N.C.'ye 900 lira idari para cezası uygulandı.'BU DENETİMLER BİZLERİN SAĞLIĞI İÇİN'Denetimlerde bulunan polis ekiplerine teşekkür eden Sinan Eker, "Emniyet güçlerimizi denetlemelerinden dolayı tebrik ediyoruz. Maske kurallarına herkesin uyması gerekir. Yapılan bu denetimler bizlerin sağlığı için. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve denetimlerin sıklaştırılmasını istiyoruz" dedi.' KURALLARA UYMAMIZ LAZIM'

Kurallara uyulursa bu hastalığın biteceğini söyleyen Hüseyin Karalamacı ise, "Bu denetlemelerin polise gerek duymadan olması gerekir, görüyorsunuz dünya ne halde geldi. Şu anki bu durum çok berbat. Hastalık gittikçe artıyor. Onun için denetime bile gerek yok. İnsan olarak biz bu maske kurallarına uymamız lazım. Mesafe, maske, hijyen kurallarına uyalım. Temizliğe çok iyi riayet etmemiz lazım. Ancak bu hastalığı böyle atlatabiliriz. Başka türlü mümkün değil bu hastalığı atlatmamız" diye konuştu.