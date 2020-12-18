Son dakika... Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için direndi - Son Dakika

Son dakika... Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için direndi

18.12.2020 01:50
Son dakika... Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için direndi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için direndi BOLU'da ağabeyi gözaltına alındıktan sonra polis merkezine giden kadın, maske takmamak, sigara içmek ve kimliğini vermemek için dakikalarca direndi.

Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için direndi
BOLU'da ağabeyi gözaltına alındıktan sonra polis merkezine giden kadın, maske takmamak, sigara içmek ve kimliğini vermemek için dakikalarca direndi. Hatice N.'nin tavrı polisi zorlarken, kimliğini vermesinin ardından para cezası uygulandı.
Gece saatlerinde, Kültür Mahallesi Ceviz Sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobili durduran polis ekipleri, sürücünün kimliğini kontrol etti. Yapılan sorgulamada sürücü Fikret İ.?nin arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Fikret İ., ifadesi alınmak üzere Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
POLİS MERKEZİNİN BAHÇESİNDE TAŞKINLIK ÇIKARDILAR
Ekipler, Fikret İ.?nin talebi üzerine durumu eşi ve kardeşine haber verdi. Fikret İ.?nin kardeşi Hatice N. ve yakınları polis merkezine geldi. Polis merkezinde Fikret İ.'yi bulamayan yakınları, rapor için hastaneye götürülen şüphelinin cezaevine götürüldüğünü sandı. Fikret İ.'nin yakınları polis merkezinin bahçesinde taşkınlık çıkardı. Tartışmaların büyümesi üzerine polis merkezine takviye ekip sevk edildi.
MASKE TAKMAMAK VE SİGARA İÇMEK İÇİN DİRENDİ
Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen Hatice N., polis merkezi bahçesinde maskesini indirerek sigara içmeye başladı. Polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle Hatice N.'den sigara içmemesini ve maskesini takmasını istedi. Ancak Hatice N., maske takmamak ve sigarasını içmeye devam etmek için direndi. Polis, uyarılarına aldırmayan Hatice N.'ye ceza yazmak için kimliği istendi. Ancak Hatice N., kimliğini vermemek için de polise direndi. Polis ekipleri Hatice N.'yi, dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Hatice N.'nin tavrı polislerin sabrını zorladı. En sonunda ikna edilen Hatice N. polis merkezine götürüldü. Hatice N., polis merkezine girdiği sırada Hiç medeniyet kalmamış dedi. Hatice N. hakkında maske takmadığı için ceza tutanağı tutuldu.

Para Cezası, Sigara, Kadın, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için direndi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın, maç sonrası isyan etti: Ne yapalım, bir şey konuşmayalım mı? Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısı Ahmet Davutoğlu'na soruldu: Parti kapatmak oy veren kitleleri cezalandırmaktır Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez
Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi         
00:23
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı         
23:13
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı         
22:49
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi         
22:04
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor         
20:03
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu         
05:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 02:00:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için direndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei