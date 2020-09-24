Son Dakika | Maske takmayan kadın hastanede adeta terör estirdi... O anlar kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Maske takmayan kadın hastanede adeta terör estirdi... O anlar kamerada

Son dakika haberleri... Maske takmayan kadın hastanede adeta terör estirdi.

Maske takmayan kadın hastanede adeta terör estirdi... O anlar kamerada

Polis copuyla camları kırdı, polise saldırdı

İSTANBUL - Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kadın şahıs, kendisini maske takması yönünde uyaran polis memurlarına ve hastane görevlilerine saldırdı. Hastanede polis odasına dalan kadın, polislere ait jop ile odanın camlarını kırdı. Saldırgan kadın polisleri de yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kadın maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirdi.

Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına dalan kadın, odadan aldığı jop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaraladı.

Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekti. Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere kendisinin maske takmasından dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis camını kırmadığını ileri sürdü.

Kadının saldırı anları an be an güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Son Dakika | Maske takmayan kadın hastanede adeta terör estirdi... O anlar kamerada

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın, Polis, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Maske takmayan kadın hastanede adeta terör estirdi... O anlar kamerada - Son Dakika

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