Son dakika haber! Maskesiz olduğu için panikleyen sürücü, denetim noktasından kaçtı - Son Dakika

Maskesiz olduğu için panikleyen sürücü, denetim noktasından kaçtı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis noktasından kaçtı. Maskesiz olduğu için panikleyip kaçtığını söyleyen şahsa, toplam 3 bin 661 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Meydanı'nda maske denetimi yapan polis ekiplerinin oluşturduğu noktaya yaklaşan motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin kendisini durdurmak istemesine rağmen durmayarak yoluna devam etti.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, İsmet İnönü Caddesi yönünde doğru ilerledi; kendisini 200 metre ileride bekleyen diğer polis ekiplerinden kaçamadı.

Durdurulup araçtan indirilen ve kimliği C.Ş. olarak tespit edilen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesi araç kullanmak suçlarından 2 bin 761 TL ve maskesinin olmaması sebebiyle de 900 TL olmak üzere toplam 3 bin 661 TL para cezası kesildi.

Polisin tarafından kendisine neden dur ihtarına uymadığını sorulması üzerine C.Ş., işten yeni çıktığını, maskesiz olduğu için korktuğu ve panik yaparak noktadan uzaklaştığını söyledi.