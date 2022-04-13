Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ), Diş Protez Teknolojileri Bölümü açılacak.

MAÜ'den yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için Diş Protez Teknolojileri Bölümünün akademik kadrosunun tamamlandığı ve yıl içerisinde öğrenci kontenjanın açılmasının planladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, son bir kaç yılda sağlık sektörünün öneminin artığını belirtti.

Mardin'i sağlık merkezi haline getirmek için önemli mesafeler kat ettiklerini ve bu yönde kazanımlara devam ettiklerini aktaran Özcoşar, üniversitenin 5T vizyonu kapsamında şehre katkı sağlayacak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Diş Protez Teknolojileri Bölümünü açtıklarını bildirdi.

Özcoşar, "Üniversitemiz Diş Protez Teknolojileri programına 2022-2023 akademik yılında 20 öğrenci alımını planlıyoruz. Öğrencilerimiz iki yıl boyunca alacakları eğitimin ikinci yılını bölümde son teknolojik cihazlarla donatılacak laboratuvarlarda alanında deneyimli öğretim elemanlarıyla uygulamaya yönelik bir sistem ile gerçekleştirecek. Bölümde yetişecek öğrencilerimiz mesleki alanlarında yetkinlik kazanacak." ifadelerini kullandı.