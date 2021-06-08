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Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri külçe altından - Son Dakika

Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri külçe altından

08.06.2021 10:07
Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri külçe altından, System.String[]

Yatırım araçları arasında Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4.06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde de yüzde 7.19 ile külçe altında gerçekleşti.

Yatırım araçları arasında Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4.06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde de yüzde 7.19 ile külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aynı dönemde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; - euro yüzde 0.33 kazandırırken,

BIST 100 Endeksi yüzde 1.03, dolar yüzde 1.28, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.34,mevduat faizi (brüt) yüzde 2.56 yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde TÜFE ile indirgendiğinde;euro yüzde 3.34, BIST 100 Endeksi yüzde 1.94, Amerikan doları yüzde 1.69, DİBS yüzde 0.59,mevduat faizi (brüt) yüzde 0.37 yatırımcısına kazandırdı.Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.21 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.88, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.48 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.39 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.47 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8.91 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22.02 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 2.86, külçe altın yüzde 6.34, dolar yüzde 12.94, mevduat faizi (brüt) yüzde 21.10 ve DİBS yüzde 27.69 ile kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 15.26, külçe altın yüzde 11.12 ve dolar yüzde 3.29 ile yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 6.39 ve DİBS yüzde 14.21 ile kaybettirdi. (Grafik)


Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri külçe altından
Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri külçe altından
Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri külçe altından
Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri külçe altından
Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri külçe altından

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri külçe altından - Son Dakika


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