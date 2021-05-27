Son dakika... Mazıdağı'nda polis teşkilatı kan bağış kampanyasına destek verdi - Son Dakika

Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliği personeli, koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.

İlçe Emniyet Amiri Fatih Akyol ile emniyette görevli personeller, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Akyol, kan ihtiyacının karşılanması noktasında vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirterek, vatandaşları kan vermeye davet etti.

İlçe Emniyet Amirliği olarak gönüllü personellerle kan bağışında bulunduklarını kaydeden Akyol, "Bugün verdiğimiz kanın yarın muhtacı olabiliriz. Bu kapsamda tüm vatandaşları kan vermeye davet ediyorum." dedi.