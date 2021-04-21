Son dakika: MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi polikliniklerinde yüzde 100'lük artış - Son Dakika

Son dakika: MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi polikliniklerinde yüzde 100'lük artış

21.04.2021 16:11

Edinilen son dakika haberine göre MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi polikliniklerinde yüzde 100'lük artış -Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan hastanesinde yeni açılan poliklinik binasıyla 81 olan poliklinik sayısı 162'ye yükseldi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi polikliniklerinde yüzde 100'lük artış

-Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan hastanesinde yeni açılan poliklinik binasıyla 81 olan poliklinik sayısı 162'ye yükseldi

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, hizmete açılan Hafsa Sultan Hastanesi yeni poliklinik binasını ziyaret ederek, yeni açılan poliklinikleri inceledi.

Rektör Ataç'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz, Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Başmüdür Prof. Dr. Cüneyt Balcıoğlu ve hastane yönetimi de eşlik etti.

Nisan başı itibariyle taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından hasta alımlarına başlanan yeni poliklinik binası 13 bin 42 metrekare kapalı 10 bin 940 metrekare açık alandan oluşuyor. Zemin, birinci ve ikinci katlar poliklinik hizmetlerine ayrılırken üçüncü katta öğretim üyelerinin odaları yer alıyor.

Bilimsel çalışmaların yanı sıra hizmet alanında da bölgenin başarılı sağlık merkezlerinden biri olan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nin eski binası, yaklaşık 3 bin 600 metrekare alanda ve 81 poliklinik odası ile hizmet sunmuş, açılan yeni bina ile sayı, 21 ayrı dalda 162 poliklinik odasına ulaşarak yüzde 100'lük bir artış göstermiş oldu.

Resmi açılış töreninin, mayıs ayında yapılmasının planlandığını açıklamasında yer veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, yataklı servisler bölümünde bulunan profesör ve doçent kadrosundaki 96 öğretim üyesinin yeni hizmet binasında bulunan odalarına taşındığını belirterek, "Öğretim üyelerimizden boşalan alanlarda yüzde 25 ile yüzde 30 oranında yatak kapasitesi artışı gerçekleşti. Bununla beraber poliklinik hizmetlerimizden boşalan alanlarda da yeni birimler açılması planlarımız arasında. Sağlık hizmetlerini kusursuz ve konforlu verebilmek için ciddi bir çalışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu'dan yeni binadaki işleyiş hakkında bilgi alan Rektör Ataç, hastane personeli ile bir süre sohbet ettikten sonra binadan ayrıldı.

Son dakika: MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi polikliniklerinde yüzde 100'lük artış
Son dakika: MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi polikliniklerinde yüzde 100'lük artış
Son dakika: MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi polikliniklerinde yüzde 100'lük artış
Son dakika: MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi polikliniklerinde yüzde 100'lük artış

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ahmet Ataç, Hastane, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi polikliniklerinde yüzde 100'lük artış - Son Dakika


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