Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 'Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar' rehberini gönderdi. Bakan Mahmut Özer'in imzası ile gönderilen rehberde, bir sınıfta öğrencilerin herhangi birine Kovid-19 tanısı koyulması halinde öğrencilerin ve öğretmenlerin izleme alınarak okula devam edeceği ifade edildi.

ÖĞRETMENLER İZLEME ALINACAK VE EĞİTİM VERMEYE DEVAM EDECEK

Sınıfta ders veren öğretmende Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda,

Öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecek. Öğretmenler izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak. Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam edecek; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek.

ÖĞRETMEN POZİTİF VAKA ÇIKARSA ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLECEK

Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda,

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilecek ve maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

ÖĞRETMENİN OKUL DIŞINDA RİSKLİ TEMASI ÇIKMASI DURUMU

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise,

Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilecek, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saat arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.