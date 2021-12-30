Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok - Son Dakika

KPSS'den yüksek puan almasına rağmen mülakatlarda düşük puan alması nedeniyle atanamayan bazı öğretmenlerin isyanına destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.00'te randevu talebine cevap vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini açıkladı.

"DANIŞTAY KARARINA UYMUYORLAR"

Daha önce "Bu konuda benzer olaylar çıktığında olay Danıştay'a yansıdı. Danıştay'ın verdiği bir karar var. Mülakatta artı üç, eksi üç puan verebilirsiniz diyor. Puan aralığı belirliyor. KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puan aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar: Yani Danıştay kararına uymuyorlar. Danıştay, yargı kararına uymayan bir yönetim olabilir mi? Aklımızın almadığı, düşünemediğimiz olaylar Türkiye'de gerçekleşiyor." diyen Kılıçdaroğlu'na Bakanlık'tan yanıt geldi.

"ATIFTA BULUNULDUĞU GİBİ BİR DANIŞTAY KARARI YOKTUR"

MEB'den yapılan açıklama şöyle:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerine yer vermiştir. Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur.

"KENDİSİNİ SÖZ KONUSU KARARI AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."