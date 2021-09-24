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Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı - Son Dakika

Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı

24.09.2021 16:44

Son dakika: Ankara'da din kültürü öğretmeninin öğrencilerine "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, tepki çeken öğretmen için soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

MEB, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TÜRKİYE TUZAĞA DÜŞMEMİŞTİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti olarak vatandaşların dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşündüklerini, "Alevi-Sünni vatandaş" gibi bir ayrımı asla kabul etmediklerini bildirdi.

Son Dakika: MEB, 'Din dersinde Alevi sorgusu' yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır." vurgusu yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir."

İDDİALAR NEYDİ?

İddialara göre; Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda, görev yapan M.K. adlı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül'deki ders sırasında "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedi.

Bazı öğrencilerin parmak kaldırmasının ardından öğretmenin, "Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor? sorularını sorduğu iddia edildi. Ardından M.K'nin "Biz Hazreti Ali'yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Son Dakika: MEB, Din dersinde Alevi sorgusu yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı

milli eğitim bakanlığı, MEB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: MEB, 'Din dersinde Alevi sorgusu' yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı - Son Dakika


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