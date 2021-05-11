Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi - Son Dakika

Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi

11.05.2021 21:41
Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını, sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12'nci sınıflarda tamamlandığına; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise yapıldığına işaret edilen açıklamada, ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçlerinin bu hususlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği vurgulandı.

Buna göre, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak.

12'nci sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacak.

Lise ara sınıf öğrencilerine tercih hakkı sunulacak

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı tanınacak.

Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecek.

Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

İkinci dönem sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacak.

Sınavları tamamlanan lise ara sınıf öğrencileri de tercih hakkından yararlanabilecek

Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak, istemeleri halinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecek.

Sınavlara katılmak isteyenler 1 Kasım-26 Mart arasındaki konulardan sorumlu olacak

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihlerinde işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.

İkinci döneme ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecek.

Sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz arasında yapılacak

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında gerçekleştirilecek sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.

Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.

Bakan Selçuk'tan gençlere özel paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında yeniden düzenlenen sınav uygulamalarını, soru-cevap şeklinde düzenlenmiş bir tabloyla Twitter hesabından paylaştı.

Selçuk, bu paylaşımında, "Gençler selam. Liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi diyelim. Ekteki görselde sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Tamamsa göz kırpın..." ifadesini kullandı.

milli eğitim bakanlığı, Haziran, Mayıs, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi - Son Dakika


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