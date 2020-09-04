Son Dakika: Medical Park Elazığ Hastanesi ile ESYSK'ya sağlık sponsoru oldu

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü (ESYSK) ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında 'Sağlık Hizmetleri Sponsorluk Sözleşmesi' imzalandı.

Elazığ'ın süper lig ekibi ESYSK Kadın Hentbol Takımı ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında, tüm sağlık hizmetlerini kapsayan sponsorluk anlaşması yapıldı. Anlaşma kapsamında hastanede imza töreni düzenlendi. Törene ESYSK Kulüp Başkanı ve Antrenörü İsmail Bayraktar, hentbol takımının oyuncuları, Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ile Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten katılarak protokol imzalandı.

ESYSK ile sağlık hizmetleri protokolü yaptıklarını belirten Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız, "2010 yılında başladığımız sağlık hizmetleri sponsorluk sözleşmesini 2020-2021 sezonunda da devam ettireceğiz. 10 yıldır tüm sporcularımızın ve teknik ekibimizin maçlarda, antrenmanlarda ve normal zamanlarda yanlarında olduk. Bundan sonraki 10 yıllar boyunca da inşallah yanlarında olacağız. Şehrimizi ve adımızı Süper Lig'de temsil edecekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Elazığ'ımızın güzide bir takımını Süper Lig'de görmekten mutluluk duyuyoruz. Her yerde Elazığ'ın ismini geçirecek olmaları bizi bir Elazığlı olarak mutlu ediyor. 2020-2021 yılında Elazığ Sosyal Yardımlaşma kulübümüze başarılar diliyoruz. İnşallah Süper Lig'de kalıcı olmayı ve yıllar boyu orada mücadele etmeyi rabbim nasip eder " dedi.

2010 yılında sosyal proje olarak kurdukları spor kulübü derneği ile bir hentbol takımı oluşturduklarını belirten Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar ise, "Bu hentbol takımının diğer takımlardan farklı bir özelliği vardı. Takımımız hem sosyal bir projeydi hem de dezavantajlı ailelerin kız çocuklarından oluşuyordu. Bizim o zamanlar derneği ve spor kulübünü kurarken ki amacımız, hem kız çocuklarının okuma oranını artırmak hem de kendilerini lisanslı birer sporcu yaparak bir aile ortamı oluşturmaktı. Gerçekten de bunu başardık. Bu takım inanılmaz başarılara imza attı. Önce bölgesel lig, sonra sırasıyla ikinci lig ve birinci ligden sonra Türkiye Kadınlar Süper Lig'ine yükselerek Türk spor tarihinde bir ilke imza attılar. Bugüne kadar böyle proje olarak başlayıp hiçbir transfer yapmadan kendi öz evlatlarıyla Süper Lig'e çıkan ilk takım olarak tarihe geçtiğimizi düşünüyoruz. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum. Biz bu işe başlarken yanımızda sağlık alanında hep Medical Park vardı. 2010 yılında yola çıktığımızda da yanımızdalardı, şimdi de yanımızdalar. Hepsinden Allah razı olsun, çünkü gerçekten bizlere çok emekleri geçti. Bu bir proje ama bu takım Elazığ'ın takımı. Bu nedenle bu takımı hep beraber ayağa kaldırmak zorundayız. Sağlık yönünden de Medical Park taşın her zaman taşın altına elini soktu, üzerine düşeni yaptı" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ