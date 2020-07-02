Son dakika! Medipol Başakşehir'de testler negatif

Medipol Başakşehir Kulübü, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde oyuncular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan COVID-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır" ifadelerine yer verildi.