Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu - Son Dakika

Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Medipol Başakşehir, gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada rakibine son anlarda yediği golle 4-3 mağlup oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

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Başakşehir, gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada rakibine son anlarda yediği golle 4-3 mağlup oldu. Turuncu lacivertlilerin gollerini 3. dakikada penaltıdan Edin Visca, 70. dakikada Volkan Fındıklı (kendi kalesine) ve 77. dakikada Elia attı. Konyaspor'un golleri ise 20 ve 45. dakikada Farouk Miya, 28. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 85. dakikada Skubic'ten geldi.

Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, bu mağlubiyetle 66 puanda kaldı. Ligde kalma savaşı veren İttifak Holding Konyaspor ise puanını 33'e yükseltti ve haftayı 14. sırada tamamladı.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 3: Visca'nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya Epureanu ile birlikte yükselen Miya topa eliyle müdahale etti. Başakşehir penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Edin Visca, takımını 1-0 öne geçti.

Dakika 8: Ceza sahası dışında topla buluşan Alper'in vuruşu Epureanu'dan geri döndü.

Dakika 13: Aleksic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Crivelli ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Savunmada Uğur, Demba Ba'ya gelmeden önce topu uzaklaştırdı.

Dakika 20: Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ'ın ortasına uçarak vuruşunu yapan Miya, durumu 1-1'e getirdi.

Dakika 23: Sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ortasında topu Ertuğrul yumruklarıyla kornere gönderdi.

Dakika 28: Miya'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hadziahmetovic'in pasını ağlara gönderen Ömer Ali Şahiner, ev sahibi ekibi 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Dakika 35: Serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.

Dakika 37: Demba Ba'nın kaptığı topla başlayan Başakşehir atağında Visca topu Crivelli'ye aktarmak istedi. Skubic müdahalesini yaparak tehlikeyi önledi.

Dakika 45+1: Hadziahmetovic'in vuruşunda Mehmet Topal'dan seken top Miya'nın önünde kaldı. Topun kontrolünü sağlayan Miya bir kez daha Mert'i mağlup etti ve skoru 3-1'e getirdi.

Dakika 45+2: İlk yarı Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Dakika 45: Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasına Konyaspor başladı.

Dakika 49: Elia'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Visca'nın pasında Konyaspor savunması topun İrfan'a gelmesine izin vermedi.

Dakika 52: Konyaspor'da ikinci golün sahibi Ömer Ali Şahiner, bir kez daha şansını denedi ama bu sefer top Mert'in ellerinde kaldı.

Dakika 59: Skubic'in pasında Skrtel'in uzaklaştıramadığı top Ömer Ali'nin önünde kaldı. Slovak oyuncu ikinci müdahalede hata yapmadı ve topu kornere yolladı.

Dakika 70: Sol kanattan ceza sahasına giren Visca'nın ortasında, topun Demba Ba'ya gelmesine engel olmak isteyen Volkan Fındıklı topu kendi ağlarına gönderdi. Maçta durum 3-2.

Dakika 77: Eljero Elia, Başakşehir'in beraberlik golünü attı ve skor 3-3'geldi.

Dakika 85: Robinho'nun kaptırdığı topla başlayan Konyaspor atağında Jonsson'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Skubic, ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçiren golü attı.

Dakika 90+7: Karşılaşma Konyaspor'un 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:52 

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu - Son Dakika Spor
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