Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak

Koronavirüs nedeniyle ara verilen UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun geriye kalan bölümü için kuralar çekildi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi durumunda çeyrek finalde LASK Linz- Manchester United eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Başakşehir, Kopenhag'ı eleyip ardından Manchester United'ı turnuva dışına itmesi durumunda ise Olympiacos-Wolverhampton/ Sevilla-Roma tarafından gelecek takımla yarı finalde kozlarını paylaşacak.
Manchester United, LASK Linz ile oynadığı ilk maçta rakibini deplasmanda 5-0 mağlup etmişti. Başakşehir ise Kopenhag'la oynadığı ilk maçta Danimarka temsilcisi karşısında İstanbul'da 1-0 kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde tüm eşleşmeler şu şekilde:
Shakhtar Donetsk - Basel | Wolfsburg - Frankfurt
Manchester United - LASK Linz | Başakşehir - Kopenhag
Inter - Bayer Leverkusen | Getafe - Rangers
Wolverhampton Wanderers - Roma | Olympiacos - Sevilla
Şampiyonlar Ligi ile aynı formatta, Sekizli Final olarak oynanacak olan Avrupa Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final maçları Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de 10-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.