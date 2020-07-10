Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak

Koronavirüs nedeniyle ara verilen UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun geriye kalan bölümü için kuralar çekildi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi durumunda çeyrek finalde LASK Linz- Manchester United eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Başakşehir, Kopenhag'ı eleyip ardından Manchester United'ı turnuva dışına itmesi durumunda ise Olympiacos-Wolverhampton/ Sevilla-Roma tarafından gelecek takımla yarı finalde kozlarını paylaşacak.

UNITED'IN AVANTAJI BÜYÜK

Manchester United, LASK Linz ile oynadığı ilk maçta rakibini deplasmanda 5-0 mağlup etmişti. Başakşehir ise Kopenhag'la oynadığı ilk maçta Danimarka temsilcisi karşısında İstanbul'da 1-0 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde tüm eşleşmeler şu şekilde:

Shakhtar Donetsk - Basel | Wolfsburg - Frankfurt

Manchester United - LASK Linz | Başakşehir - Kopenhag

Inter - Bayer Leverkusen | Getafe - Rangers

Wolverhampton Wanderers - Roma | Olympiacos - Sevilla

MAÇLAR ALMANYA'DA

Şampiyonlar Ligi ile aynı formatta, Sekizli Final olarak oynanacak olan Avrupa Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final maçları Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de 10-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.