MEHMET ÖZ VE SUNA ÖZ'ÜN VASİYETNAME DAVASI: DAVAYA DİĞER KARDEŞ DE DAHİL OLDU - Son Dakika

MEHMET ÖZ VE SUNA ÖZ'ÜN VASİYETNAME DAVASI: DAVAYA DİĞER KARDEŞ DE DAHİL OLDU

28.04.2021 16:36
MEHMET ÖZ VE SUNA ÖZ'ÜN VASİYETNAME DAVASI: DAVAYA DİĞER KARDEŞ DE DAHİL OLDU, System.String[]

DÜNYACA ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün, babalarının vasiyetnamesini sahte belgelerle değiştirdiğini iddia ederek kardeşi Nazlım Suna Öz'e açtığı vasiyetnamenin iptali davasına, üçüncü kardeş Fatma Seval Öz de dahil oldu.

DÜNYACA ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün, babalarının vasiyetnamesini sahte belgelerle değiştirdiğini iddia ederek kardeşi Nazlım Suna Öz'e açtığı vasiyetnamenin iptali davasına, üçüncü kardeş Fatma Seval Öz de dahil oldu. Fatma Seval Öz'ün, Nazlım Suna Öz'ün babaları ile ortak kullandıklarını iddia ettiği banka hesabından yetkisi olmamasına rağmen sahte vasiyetnameyle para çektiğini iddia ederek açtığı dava, bu dava ile birleştirildi. Söz konusu ortak banka hesabının ve hesap hareketlerinin araştırılması için bankaya müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Davacı Mehmet Öz'ün avukatı Alperen Atılgan "2018 yılında yayınlanan vasiyetname fotomontaj yöntemiyle oluşturulmuştur ve sahtedir. Bizler bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu dava 2003 yılında yayınlanan vasiyetnamenin iptal edilmesi için açılan bir davadır. 2008 yılında yayınlanan vasiyetname ise baba Mustafa Öz'ün gerçek vasiyetnamesidir ve biz bunun kabul edilmesini talep ediyoruz. Karşı tarafı bahsettiği ortak banka hesap kullanımları da maalesef sahte çıkmıştır" diyerek mahkemeden 2008 tarihli vasiyetnamenin kabul edilmesini ve ortak hesap ile ilgili bankalara müzekkere yazılması talebinde bulundu.

BANKAYA MÜZEKKERE YAZILMASINA KARAR VERİLDİ

Davacı Fatma Seval Öz'ün avukatı ise dosyaların birleştiğini ve müvekkilinin kardeşi olan Mehmet Öz'ün avukatının sunmuş olduğu beyanlara ve taleplere katıldıklarını belirtti. Davalı Nazlım Suna Öz'ün avukatı ise mahkemeden davanın reddi yönünde karar verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme söz konusu ortak banka hesabının ve hesap hareketlerinin araştırılması için bankaya müzekkere yazı gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"MEHMET ÖZ'ÜN TEK İSTEĞİ BABASININ SON ARZUSUNU YERİNE GETİRMEKTİR"Duruşma sonrasında yazılı açıklamada bulunan Mehmet Öz'ün avukatı Alperen Atılgan "Mehmet Bey'in para pul derdi yok. Mehmet Bey'in tek isteği babasının son arzusunu yerine getirmektir" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİDünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, baba Mustafa Öz'ün ölümünden sonra kardeşi Nazlım Suna Öz ile karşı geldi. Prof. Dr. Mustafa Öz 2019 yılının şubat ayında vefat ettiğinde geride mirasçısı olarak eşi Yıldız Suna Öz ile çocukları Prof. Dr. Mehmet Öz, Fatma Seval Öz ve Nazlım Suna Öz kaldı. 22 Ocak 2003'te bir vasiyetname hazırlayan Mustafa Öz, Sarıyer'deki bahçeli evi kızına bırakmıştı ancak 12 Ağustos 2008'de yeni bir vasiyet hazırladı. Tüm mal varlığını ABD'de kendi adına kurulmuş olan Mustafa Öz Vakfı'na bıraktı. Vasiyete göre, vakfın yönetiminde tüm aile fertlerini eşit olarak koruyacak şekilde oğlu Prof. Dr. Mehmet Öz bulunacaktı. Vasiyetname mahkemeye taşındı. Mustafa Öz'ün 2008 tarihli dilekçesi İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava dosyasına sunulduktan sonra, Nazlım Suna Öz'ün avukatı daha önce hiç bahsi geçmeyen 22 Ocak 2018 tarihli bir vasiyetnameyi dava dosyasına sunmuştu.


Mustafa Öz, Mahkeme, Banka, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEHMET ÖZ VE SUNA ÖZ'ÜN VASİYETNAME DAVASI: DAVAYA DİĞER KARDEŞ DE DAHİL OLDU - Son Dakika


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