Son dakika! Mehmet Sepil: "Nihai karar federasyonundur" -1- - Son Dakika

Son dakika! Mehmet Sepil: "Nihai karar federasyonundur" -1-

Son dakika spor haberine göre - Mehmet Sepil: "Nihai karar federasyonundur" Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, harcama limitleriyle ilgili olarak, "Kulüplerin değişik talepleri var. Federasyon da talepler varsa kulüpler tarafından imzalanıp gönderilmesini istedi.

- Mehmet Sepil: "Nihai karar federasyonundur"

İSTANBUL - Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, harcama limitleriyle ilgili olarak, "Kulüplerin değişik talepleri var. Federasyon da talepler varsa kulüpler tarafından imzalanıp gönderilmesini istedi. İmzaların sonucunu federasyona göndereceğiz. Nihai karar federasyonundur" diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen toplantısında Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yapılan seçimle 2020-2021 sezonu için de başkanlığı yürütecek. Sepil'in yardımcılıklarını daha önce olduğu Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Sepil, harcama limitleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "8 kulüp temsilcisi olarak federasyonla bir toplantı yaptık. Lisans kurulu da katıldı. Kulüplerin değişik talepleri var. Federasyon da talepler varsa kulüpler tarafından imzalanıp gönderilmesini istedi. İmzaların sonucunu federasyona göndereceğiz. Nihai karar federasyonundur. Bir Kasımpaşa örneği var. Borcu olmayan bir kulüp. Oyuncu transfer etmiş ettiği bedeli limitine yansıtamamış. Buna benzer teknik konular var" dedi.

Yabancı oyuncu uygulamasının bir yıl ertelendiğini hatırlatan Sepil, "Bunu bir yıl erteledik. Bu konuyu her ne kadar şimdilik çözdüysek de federasyonla yaptığımız görüşmede acele edilmemesini görüşümüzü aktardık. İyi irdelenerek bu konudaki çalışma şimdiden başlamalıdır görüşümüzü aktardık. Çalışma grubunun çok acil tahsis edilip, önümüzdeki yıllarda ne şekilde uygulanacağını tüm paydaşlar tarafından tartışılıp ondan sonra bir daha değişmeyecek şekilde Süper Lig ve 1. lig kulüplerine zamanında bildirilmesini talep edeceğiz. Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta bu sabah bizim de katıldığımız federasyonun yayıncı kuruluşla bir toplantısı oldu. Federasyondan bu konunun hızlı bir şekilde bitmesini rica ettik. Bütçeyi görmeden kulüplerin transfer yapması çok. Federasyondan bu görüşmelerin hızlandırılmasını talep edeceğiz" şeklinde konuştu.

Son dakika! Mehmet Sepil: Nihai karar federasyonundur -1-

Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika! Mehmet Sepil: 'Nihai karar federasyonundur' -1- - Son Dakika Spor
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