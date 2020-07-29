Son Dakika: Mehmet Sepil: "Taleplerimiz kabul edildi, teşekkür ederiz"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, düşme düşmenin olmaması, yabancı kuralının ertelenmesi gibi bir çok konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na talepte bulunduklarını belirterek, "Taleplerimiz kabul edildi, teşekkür ederiz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Toplantıya katılan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de yaptığı açıklamada, "Türk futbolunda çok zor bir süreçten geçtik. Liglerin uzun süre ertelenmesi, arkasından başlayıp, bir kaza olmadan bu süreci tamamlamamız, en büyük kazancımız oldu. İki tane maç kaldı liglerde. Bir tanesi bu akşam oynanacak. Bir tanesi yarınki play-off karşılaşması. Bu süreci bu şekilde atlatmak bizim için önemliydi. Nihat başkanımın da söylediği gibi dün bir toplantı yaptık. Bu toplantıda özelikle Türk futbolunun önünde olan birçok konuyu tartıştık. Buradaki konulardan en önemlisi Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü takımlarının bir talebi vardı. Bu talepleri pandemi sürecinde oluşan zorluklardan dolayı bu sene liglerde düşmenin kaldırılmasıydı. Arkadaşlarımızı dinledik, başkanlarımızı dinledik ve bunun sonucunda da tüm kulüplerin ortak görüşü olarak federasyona bu sene liglerden düşmenin kaldırılması kararını ulaştırdık bir mektupla. Onun yanında 4 önemli konu daha vardı. Bizi çağırdılar. Tüm konuları hep birlikte tartıştık. Burada kararı veren federasyondur. Niye bu kararları aldığımızı, yabancı kuralını detaylı olarak konuştuk. Zaten yabancı konusunda da bir yıl erteleme talep etmiştik. Bu da yönetim kurulu tarafından kabul edildi, teşekkür ederiz. Diğer 3 konuda da hızlı bir şekilde çalışma yapılması kararı alındı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL