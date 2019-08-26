Son Dakika Haberleri: Son dakika: Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
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Son dakika: Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

1 saat önce

DHA'nın haberine göre; Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Son dakika: Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu, System.String[]

DHA'nın haberine göre; Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.


Mehmet Topal'ın adı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray ile anılıyordu.


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Mehmet Topal, İstanbul, DHA, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:12 
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