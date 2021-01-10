Son dakika... Mehmetçik çocukları sevindirdi - Son Dakika

Son dakika... Mehmetçik çocukları sevindirdi
10.01.2021 15:27
Son dakika haberi... Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çocuklara Türk bayrağı, kek ve meyve suyu dağıttı.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çocuklara Türk bayrağı, kek ve meyve suyu dağıttı.
Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığında görevli askerler, vatandaşları korona virüse karşı bilgilendirip tedbirlere uymalarını istedi. Ekipler, daha sonra sokaktaki çocuklara bayrak, kek ve meyve suyu dağıttı. Ellerinde Türk bayraklarını sallayan çocuklar askerlere teşekkür etti. - ŞIRNAK
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