Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor - Son Dakika

Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor

26.12.2020 10:09

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Tepeşin Tepe'de kurulan Şehit Astsubay Üsteğmen Mekan Şahin Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, zorlu arazi ve iklim şartlarına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından...

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Tepeşin Tepe'de kurulan Şehit Astsubay Üsteğmen Mekan Şahin Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, zorlu arazi ve iklim şartlarına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından geçişlerinin önlenmesi ve huzur ortamının sağlanması için fedakarca görev yapan askerler, teröristlere büyük darbe vurulan Tepeşin Tepe'de dosta güven, düşmana korku salıyor.

Etrafı uçurumlarla çevrili ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 100 rakımlı zirvede teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Şehit Astsubay Üsteğmen Mekan Şahin Üs Bölgesi sayesinde daha önce PKK'lıların geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları tamamen kontrol altında tutuyor.

ASELSAN'ın son teknolojik silah sistemleriyle donatılan üs bölgesinde görevli askerler, daha önce sızma girişiminde bulunan 4 teröristi etkisiz hale getirdi, 1 teröristi de sağ ele geçirdi.

Atak helikopterlerinin destek verdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tespit ettikten sonra yok eden Mehmetçik, zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmetçiğin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Üs Bölgesi Komutanı Piyade Teğmen Ümit Sami Dural, 2017'de kurulan üs bölgesinde teröristlere büyük darbe vurulduğunu söyledi.

Birçok kez teröristlerin sızma girişimlerini püskürttüklerini belirten Dural, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır." dedi.

Piyade Teğmen Muratcan Şahin de "Bizler burada hudut hattında görev yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın sınırları bizlere emanet. Gözünüz arkada kalmasın." şeklinde konuştu.

Sözleşmeli Onbaşı Osman Öz ise "Albayrağın gölgesinde, milletimizin emrinde hudutların bekçileri olarak buradayız." ifadelerini kullandı.

Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor
Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor
Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor
Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor

Mehmetçik, Hakkari, Terör, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız, gözünü kırpmadan köprüden atladı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken böyle görüntülendi Hamsinin fiyatının 10 lira olduğunu duyan tezgaha koştu Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek
Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor         
09:46
Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı         
09:40
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
İstanbul'da 20 eve giren katil zanlısı hırsız yakalandı İstanbul'da 20 eve giren katil zanlısı hırsız yakalandı         
09:32
Bu yılbaşında Noel Baba olmak bile pahalılaştı Bu yılbaşında Noel Baba olmak bile pahalılaştı         
08:21
"Sağlık çalışanıyım" diye polisi kandırmaya çalışan kadın, ispatlayamayınca cezayı yedi         
06:38
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor         
22:59
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi         
21:07
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:31
Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı         
17:16
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 10:32:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei