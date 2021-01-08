Son Dakika | Meke Gölü'nün eski haline dönmesi zor - Son Dakika

Son Dakika | Meke Gölü'nün eski haline dönmesi zor

08.01.2021 16:57

Son dakika haberlerine göre Meke Gölü'nün eski haline dönmesi zor Prof. Dr. Fetullah Arık: "Mekke'nin doğal şartlarda geri dönüşü oldukça zor görünüyor" Kuruyan Meke Gölü'nün doğal şartlarda eski haline gelmesinin oldukça zor olduğunu bildirildi.

Meke Gölü'nün eski haline dönmesi zor

Prof. Dr. Fetullah Arık: " Mekke'nin doğal şartlarda geri dönüşü oldukça zor görünüyor"

KONYA - Kuruyan Meke Gölü'nün doğal şartlarda eski haline gelmesinin oldukça zor olduğunu bildirildi.

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Meke Gölü'nün dünyanın nazar boncuğu olduğunu hatırlattı. Gölün eşsiz bir jeolojik miras alanı olduğunu anlatan Prof. Dr. Fetullah Arık, "Genç volkanik etkinliklerle meydana gelmiş olan Türkiye için Önemli simgesel anıtlardan bir tanesi. Bölgede uzun yıllardır devam eden kuraklık aşırı yeraltı suyu kullanımı neticesinde yeraltı sularının düşmesi sonucuyla Meke Gölü bugünkü noktaya gelmiş oldu. 2020 yılı yaz aylarında tamamen kurudu. Bölgede yeraltı sularının yağışlarla beslenmemesi nedeniyle her geçen yıl biraz daha düştüğünü görüyoruz. Bir de çok su tüketen bitkilerin ekimi oldukça yaygın. Hem büyükbaş hayvancılığın ihtiyacı olan yemlik bitkiler; bunların içinde yonca silajlık mısır sayılabilir. Tarımsal üretimde değeri yüksek olan pancar mısır gibi bitkilerin üretilmesi yeraltı sularının daha çok çekilmesine neden oluyor. Dolayısıyla giderek yeraltı seviyesi düşüyor. Meke Gölü'nde en son görmüş olduğunuz su yeraltı suyu seviyesinin göstergesi. Dolayısıyla yeraltı suyu seviyesi düştüğü için Mekke'de kuru olarak görünüyor şu anda" dedi.

"Meke'nin doğal şartlarda geri dönüşü oldukça zor görünüyor"

Meke Gölü'nün doğal şartlarda eski haline gelmesinin şu an için oldukça zor göründüğünü kaydeden Prof. Dr. Arık, "Nedeni şu; özellikle İç Anadolu bölgesi Türkiye ortalamasının yarısı kadar yağış alıyor. Türkiye'de metre kareye 640 mm seviyesinde yıllık yağış oluyor. Bu bölgeye ise 300 mm seviyesinde yağış alıyor. Geçen yıl ise bu oran 200 mm'ye düşmüş vaziyette. Dünyanın her yerinde kabul edilen bir değer var; Bir yer metre kareye 250 mm yağış alırsa orada çölleşme sınırı olmuş demektir. Özellikle Orta Anadolu Bölgesi ve Karapınar'la Tuz Gölü arasındaki bölgede yağışlar her zaman azdı ama son yıllarda çok daha ciddi bir şekilde azalmış vaziyette. Yağışlar olmadığı için yeraltı suyu da beslenemiyor. Dolayısıyla Mekke'ye giderek suyunu kaybediyor buna bir de yeraltı suyu kullanımı neticesinde seviyenin giderek düşmesini de eklediğimiz zaman süreç aleyhte gelişiyor. Mekke'nin doğal şartlarda geri dönüşü oldukça Zor görünüyor. Bizim havzadaki bütün sulamaları durdurup yağışların da iki katına çıkması durumunda belki on yıl içerisinde geriye dönebilir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Meke Gölü'nün eski haline dönmesi zor
Son Dakika | Meke Gölü'nün eski haline dönmesi zor
Son Dakika | Meke Gölü'nün eski haline dönmesi zor
Son Dakika | Meke Gölü'nün eski haline dönmesi zor

Fetullah Arık, Türkiye, Konya, Mekke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Meke Gölü'nün eski haline dönmesi zor - Son Dakika


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