Meksika'da devriye araçlarıyla yarışan polisler görevden alındı - Son Dakika

Meksika'nın Rio Grande kent yönetimi, kentte çalışma saatlerinde resmi devriye araçları ile otoyolda yarış düzenleyen bir grup eyalet polis memurunu görevden aldı.

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yer alan Rio Grande kentinde bir grup eyalet polis memurunu, çalışma saatlerinde resmi devriye araçları ile otoyol üzerinde yarış düzenledi. Polislerin yarışına ait görüntüler ise sosyal medyada defalarca kez paylaşılırken, eleştirilere neden olan olayın ardından Meksikalı yetkililer harekete geçti. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Rio Grande kent yönetimi tarafından olayla ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yönetim durumu kınarken, olaya karışan memurların görevden alındığı ifade edildi.

Görüntülerde ise polis memurlarının, organize bir şekilde devriye aracı olarak kullanılan 2 adet kamyonet ile kalkış yarışı yaptığı, 1 memurun yarışı başlattığı anlar kayda geçerken, çevrede ise yarışı izlemek için başka polis memurlarının da bulunması dikkat çekti. Görüntülerin gündem olması üzerine vatandaşlar ise, eyaletin bir çok bölgesinde güvenlik güçlerinin yetersizliği nedeniyle suç olaylarının arttığını belirterek, polislerin bu tavrına tepki gösterdi.

(Saim Sevinç/İHA)